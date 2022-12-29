İzmit, yılbaşı öncesi renk cümbüşüne döndü

İzmit, Fethiye Caddesi ve Sabri Yalım Parkı’ndaki yılbaşı süslemeleriyle ışıl ışıl hale geldi. Kentin en işlek caddesine konulan dev ayı da vatandaşların ilgi odağı oldu.

Yeni yıl öncesi kentin farklı noktalarında çeşitli etkinlikler düzenleyen İzmit Belediyesi, Fethiye Caddesi ve Sabri Yalım Parkı’ndaki yılbaşı süslemeleri ile rengarenk görüntüler oluşturdu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan birbirinden farklı ve renkli süslemeler ile Sabri Yalım Parkı renk cümbüşü haline getirildi.

İzmit Belediyesi, Fethiye Caddesi girişine de dev yılbaşı ayısı yerleştirdi. Yoğun ilgi gören yılbaşı ayısı ile çocuklar başta olmak üzere vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.