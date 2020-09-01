İzmit ve Gebze’de Koronavirüs’e karşı sıkı denetim
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ KAPSAMINDA KOCAELİ’DE ZABITA EKİPLERİ, DİĞER KURUMLAR İLE BİRLİKTE AVM VE DİĞER İŞYERLERİNDE KORONA VİRÜS TEDBİRLERİNİ DENETLEMEYE DEVAM EDİYOR.
İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Kocaeli’de zabıta ekipleri, diğer kurumlar ile birlikte AVM ve diğer iş yerlerinde korona virüs tedbirlerini denetlemeye devam ediyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kocaeli Valiliği bünyesinde İl Ticaret Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı personellerinden oluşan ekipler, özellikle İzmit ve Gebze ilçelerinde korona virüse karşı alınan tedbirler doğrultusunda denetimlerini sıkı bir şekilde uyguluyor. Denetimlerde iş yerleri çalışanlarına maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda alınan tedbirler hatırlatılıyor.
Lokanta, pastane, kafe, kahvehane ve diğer işlerindeki denetimleri, Büyükşehir zabıta ekipleri kendi sorumluluk sahasındaki yerlerde gerçekleştiriliyor. Yine buradaki denetimlerde de hijyen, maske, sosyal mesafe ve korona virüs kapsamında alınan tedbirlerin uygulaması konularında kontroller yapılıyor.
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