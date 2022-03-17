İzmit Tren Garı mevkiine sinyalizasyon kuruldu

Salim Dervişoğlu Caddesine 3 yeni sinyalizasyon kurulması için çalışmalara başlandı. Sinyalizasyonlardan ilki İzmit Tren Garı mevkiine kuruldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) mart ayı toplantısında, Salim Dervişoğlu Caddesine 3 yeni sinyalizasyon kurulmasına karar verilmişti. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Yönetim Şube Müdürlüğünce yapılan sinyalizasyon çalışmaları kapsamında tren garı mevkiine ilk sinyalizasyon kurulumu yapıldı. Ekipler, KBB Hizmet Binası önü ve Marina Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü önüne de sinyalizasyon sistemi kuracak. Yeni trafik ışıklarıyla birlikte yayalara daha güvenli ulaşım imkanı sağlanması hedefleniyor.