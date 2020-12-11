İzmit parklarında çocuklar oyun oynarken dalından meyve yiyecek

İzmit Belediyesi, Ekolojik Yaşam Bahçesi’nde dayanıklı bitkilerin yanında gıda özelliği bulunan süs bitkilerinin ekimini de yaparak parklarda yenilebilir peyzaj çalışmalarına başlayacak.

İzmit’in çevre ve peyzaj düzenlemelerinde kendi ürettiği bitkileri kullanarak dışarıya olan bağımlılığını azaltan ve israfı önleyen İzmit Belediyesi, Ekolojik Yaşam Bahçesi’nde çalışmalara başladı. Yenilebilir peyzaj uygulaması konusunda çalışmalara başlayan İzmit Belediyesi, park ve peyzaj çalışmalarında dayanıklı bitki türlerinin kullanımı ve kentin parklarına gıda özelliği bulunan süs bitkileri ve meyve ağaçlarının dikimini gerçekleştirecek.

Kendi öz kaynaklarıyla dışarıya bağımlı olmadan Ekolojik Yaşam Bahçesi’nde üretim gerçekleştiren İzmit Belediyesi, Sürdürülebilir çevre ilkeleri doğrultusunda tasarlanan İzmit Ekolojik Yaşam Bahçesi, mevsimlik geçici çiçek yerine dayanıklı bitkileri ve çeşitli meyve ağaçlarını park ve peyzajlarda kullanmaya başlayacak.

Hali hazırda Ekolojik Yaşam Bahçesi’nde 400 bin adet mevsimlik çiçek olarak hercai menekşe, 2 bin 750 adet taflan ve sukulent üretimi yapan İzmit Belediyesi, bunların yanı sıra kuraklığa dayanıklı çalı grubu bitkilerinin de üretimini yapıyor. İzmit Belediyesi, serayı büyüterek daha çok bitki ve çeşitli meyve ağacı üretmeyi hedefliyor.