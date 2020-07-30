İzmit Köy konakları Hürriyet’le eğitim yuvası olacak
BÖLGE HALKINI KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ ZİYARET EDEREK BAYRAMLARINI KUTLAYAN İZMİT BELEDİYE BAŞKANI FATMA KAPLAN HÜRRİYET, SORUN VE TALEPLERİ DİNLEDİKTEN SONRA EKİBİ İLE BİRLİKTE PANDEMİ NEDENİYLE AÇILIŞI GECİKEN VE KÖY AKADEMİSİNE DÖNÜŞECEK OLAN İNŞAATTA İNCELEMELERDE BULUNDU.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, işlevsel olmayan köy konaklarını çocuk ve kadınlara eğitim verecek olan köy akademilerine çevirme çalışmalarını hızlandırıyor.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gedikli Mahallesine yaptığı ziyarette vatandaş ve esnafla bir araya geldi. Bölge halkını Kurban Bayramı öncesi ziyaret ederek bayramlarını kutlayan Başkan Hürriyet, sorun ve talepleri dinledikten sonra ekibi ile birlikte pandemi nedeniyle açılışı geciken ve köy akademisine dönüşecek olan inşaatta incelemelerde bulundu. Bu kapsamda Gedikli Mahallesinde yapımı devam eden köy konağı inşaatı tamamlandıktan sonra eski köy enstitüleri gibi köy akademisi olarak hizmet verecek. Köy akademilerinde özellikle kadınlara, gençlere ve çocuklara istihdam alanına katılabilecekleri eğitimler verilecek.
Bölge halkıyla sohbet eden Başkan Hürriyet yapımı devam eden köy konağıyla ilgili olarak, “Köy konaklarımızın birçoğu faydalı şekilde değerlendirilmiyor. Köy konaklarımızın tabi ki yine çok amaçlı salonları olacak fakat biz istiyoruz ki bu konakları eski köy enstitüleri gibi daha işlevsel hale getirelim. Köy akademilerimiz ile çocuklarımıza eğitim desteği, kadınlarımıza eğitim ya da sosyalleşme konusunda destek verelim. Çiftçimizin ihtiyacı doğrultusunda programlar yapabiliriz. Burayı tamamladıktan sonra işletimini ve içinde gerçekleşecek programları köy akademileri modunda yapacağız” dedi.
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