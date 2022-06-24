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İzmit Kitap Günleri yarın başlıyor

İzmit Belediyesinin, 28 Haziran İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılı kutlamaları dolayısıyla organize ettiği İzmit Kitap Günleri yarın başlıyor.

KOCAELİ 24.06.2022, 11:34
İzmit Kitap Günleri yarın başlıyor

İzmit Belediyesinin, 28 Haziran İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılı kutlamaları dolayısıyla organize ettiği İzmit Kitap Günleri yarın başlıyor.

İzmit Belediyesi, 28 Haziran İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümü etkinlikleriyle İzmitlilere unutulmaz bir hafta yaşatacak. Sanat ve sporun bir arada olacağı etkinlikler çerçevesinde edebiyatseverler de İzmit Kitap Günleri’nde bir araya gelecek. 24-25-26 Haziran tarihlerinde İzmit Kent Meydanı’nda devam edecek olan İzmit Kitap Günleri etkinliğine yerel şairler, yazarlar ve yayınevleri katılım sağlayacak. Üç gün sürecek olan etkinlikte söyleşiler, imza günleri ve müzik dinletileri gerçekleşecek.

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