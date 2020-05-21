Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
102649
ALTIN
376.555
DOLAR
6.7924
STERLİN
8.3162
EURO
7.4406

İzmit Cedit’teki kentsel dönüşümü Bakanlık ve Büyükşehir yapacak

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MURAT KURUM, CEDİT MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ İÇİN İZMİT BELEDİYESİ İLE YAPILAN PROTOKOLÜN İPTAL İSTEMİNİ KABUL ETMESİ SONRASINDA PROJENİN BAKANLIK VE KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILMASINA KARAR VERİLDİ.

İzmit Cedit’teki kentsel dönüşümü Bakanlık ve Büyükşehir yapacak

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MURAT KURUM, CEDİT MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ İÇİN İZMİT BELEDİYESİ İLE YAPILAN PROTOKOLÜN İPTAL İSTEMİNİ KABUL ETMESİ SONRASINDA PROJENİN BAKANLIK VE KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILMASINA KARAR VERİLDİ.

21 Mayıs 2020 Perşembe 18:29
4 Okunma
İzmit Cedit’teki kentsel dönüşümü Bakanlık ve Büyükşehir yapacak

Çevre ve Şehircilik Murat Kurum, Cedit Mahallesi kentsel dönüşümü için İzmit Belediyesi ile yapılan protokolün iptal istemini kabul etmesi sonrasında projenin Bakanlık ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasına karar verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmit Cedit Mahallesinin kentsel dönüşümünü hakkında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in katılımlarıyla Ankara’da bir toplantı gerçekleştirdi. Cedit Mahallesi’ni yakından ilgilendiren toplantıda, İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, İzmit Belediyesi’nin mevcut ekonomik durumu nedeniyle bu dönüşüm projesinin yükünü kaldıramayacaklarını söyleyerek, Bakanlık ile yapılan protokolün iptalini istedi. Çevre Bakanı Murat Kurum bu talebi olumlu bularak protokolün iptal edeceklerini belirterek kentsel dönüşümün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile yapılması talimatını verdi.

İzmit Cedit Mahallesi’nde ki kentsel dönüşümünü bundan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sürdüreceğinin ifade edildiği toplantıda projede revize işlemlerinin yapılacağı da dile getirildi. Cedit’i yakından ilgilendiren toplantı sonrası Bakan Murat Kurum ve Başkan Büyükakın, heyetler arası ayrı bir toplantıda gerçekleştirdi. Görüşmede, Kömürcüler OSB’nin kaldırılması, Derince, Gebze ve İzmit’te ki Millet Bahçelerinin yapımı da ele alındı. Körfez ilçesinde yer alan Barbaros ve Kabakoz Mahalleri taşınması için gerekli kentsel dönüşümün yapılması toplantının diğer bir maddesi oldu.

Bakan Kurum ile yapılan özel toplantıda, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla nedeniyle Başkan Büyükakın’ın üzerinde hassasiyetle durduğu Marmara Denizi’nin havadan kontrolü projesinin Çevre Bakanlığı birlikte ortak proje olarak yapılması için çalışma başlatılacağı vurgulandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmit’te ibadete açılacak camiler dezenfekte ediliyor
İzmit’te ibadete açılacak camiler dezenfekte ediliyor
Başkan Kocaman milli sporcuları unutmadı
Başkan Kocaman milli sporcuları unutmadı
Moral otobüsü 19 Mayıs coşkusunu Darıca’ya yayıyor
Moral otobüsü 19 Mayıs coşkusunu Darıca’ya yayıyor
Körfez’de gönüllü eller 50 bin maske üretti
Körfez’de gönüllü eller 50 bin maske üretti
Başiskele’de parklar çocuklar için hazırlandı
Başiskele’de parklar çocuklar için hazırlandı
İzmit Belediyesi dal öğüterek 12 milyon TL tasarruf sağlayacak
İzmit Belediyesi dal öğüterek 12 milyon TL tasarruf sağlayacak
Körfez’de semt pazarları denetleniyor
Körfez’de semt pazarları denetleniyor
İzmit Belediyesi yazılım uzmanı alacak
İzmit Belediyesi yazılım uzmanı alacak
Yaya üst geçit asansörleri temiz tutuluyor
Yaya üst geçit asansörleri temiz tutuluyor
Körfez Belediyesi’nden berber ve kuaförlere dezenfektan pompası
Körfez Belediyesi’nden berber ve kuaförlere dezenfektan pompası
Çayırova Belediyesi’nden çölyak hastalarına glutensiz gıda paketi
Çayırova Belediyesi’nden çölyak hastalarına glutensiz gıda paketi
Gebze’de berber ve kuaförler denetleniyor
Gebze’de berber ve kuaförler denetleniyor
Başkan Çiftçi, kendisine mektup yazan küçük Ayşe’ye kitap hediye etti
Başkan Çiftçi, kendisine mektup yazan küçük Ayşe’ye kitap hediye etti
Başkan Büyükakın: “Üretmeye devam edeceğiz”
Başkan Büyükakın: “Üretmeye devam edeceğiz”
Korona virüs nedeniyle parka götüremediği çocukları için elleriyle park yaptı
Korona virüs nedeniyle parka götüremediği çocukları için elleriyle park yaptı
Kocaeli’de işçilere korona virüs taraması yapılıyor
Kocaeli’de işçilere korona virüs taraması yapılıyor
Gebze’de yol bakım onarım çalışmaları sürüyor
Gebze’de yol bakım onarım çalışmaları sürüyor
Körfez’e yeni bir pazar alanı
Körfez’e yeni bir pazar alanı
İzmit Belediyesinin yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
İzmit Belediyesinin yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
Kocaeli’de işitme engelli vatandaşların talepleri işaret dili ile alınıyor
Kocaeli’de işitme engelli vatandaşların talepleri işaret dili ile alınıyor

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim