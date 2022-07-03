İzmit Çarşısı 2’nci İyilik Şenliği ziyaretçilerini bekliyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün faaliyet alanlarından İzmit Çarşısı’nın bu yıl ikincisini düzenlediği ve iki gün sürecek İyilik Şenliği etkinliği, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in katılımıyla gerçekleştirilen program ile başladı.

İzmit Çarşısı, hafta sonu boyunca sürecek İyilik Şenliği’nin ikincisine Cumhuriyet Parkı’nda düzenlenen açılış programıyla başladı. Birbirinden farklı etkinliklerin yer alacağı İyilik Şenliği, iki gün İzmitlilerin ziyaretine açık olacak. Şenlik çerçevesinde panel, söyleşi ve ücretsiz atölyelerin yanı sıra canlı müzik performansları ve yoga da gerçekleşeceği öğrenildi.

“İzmit Çarşısı markalaşıyor”

Programda açılış konuşmasını yapan Başkan Hürriyet, "İzmit Çarşısı çalışmamıza çok önem veriyoruz. Yerel ekonomiye destek vermek, özellikle yerel kadın üreticilere destek vermek üzere kurduğumuz İzmit Çarşısı, artık küçük e-ticaret sistemi olmaktan öteye geçti. Artık markalaşıyor, artık üreticilerin kendi arasında dayanışma duygularıyla bir ekip oluşturduğu ve büyük marka haline gelmeye başladığını görüyoruz. Bundan da gerçekten çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“Gelenekselleşmesini istiyoruz”

Bu etkinliğin geleneksel bir hale gelmesini istediklerini belirten Hürriyet, “Geçen sene bu çarşımızın güçlenmesi için ve insanların birbirlerine daha fazla iyilik yapabilmeleri, hoşgörüyü arttırabilmek, dayanışmayı arttırabilmek ve kentte başka bir hava sanatla müzikle, dayanışma ile kadın rengi ile üretimin o güzel psikolojisi ve rengiyle buralar şenlensin istedik. Geçen sene 1’incisiydi, bu sene 2’inci İyilik Şenliği bizim için kıymetli. İstiyoruz ki gelenekselleşsin, bu yüzden geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de Cumhuriyet Parkı’mızda gerçekleştiriyoruz” dedi.