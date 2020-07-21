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İzmit caddeleri dezenfekte ediliyor
İZMİT’TE KORONAVİRÜS SALGININA KARŞI DEZENFEKTE ÇALIŞMLARINI GERÇEKLEŞTİREN İZMİT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, NORMALLEŞME SÜRECİNDE DE CADDE VE SOKAKLARDAKİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.
KOCAELİ 21.07.2020, 17:13 21.07.2020, 17:32
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İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, normalleşme sürecinde de cadde ve sokaklardaki dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
İzmit Belediyesi korona virüs çalışmaları kapsamında temizlik işlemlerine devam ediyor.İzmit’in tüm mahallelerinde çalışan İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tüysüzler, Yenişehir, Yenidoğan, Kuruçeşme Fatih, Kuruçeşme Doğan, Yenimahalle, Tavşantepe, Erenler, Kadıköy, Kozluk, Gündoğdu, Karadenizliler, Topçular ve kent merkezindeki önemli noktalarla birlikte pazar alanlarında tazyikli su, köpüklü su ve arazör araçlarını kullanarak temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
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