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İzmit Belediyesporlu Nehir U-16 Milli Takımı’na seçildi

Alt yapıdan Türk basketboluna oyuncu kazandırma hedefiyle mücadele eden İzmit Belediyespor’da sporcu Nehir Ulufer, U-16 Kız Milli Takımı’na seçildi.

KOCAELİ 02.07.2021, 15:28
İzmit Belediyesporlu Nehir U-16 Milli Takımı’na seçildi

Alt yapıdan Türk basketboluna oyuncu kazandırma hedefiyle mücadele eden İzmit Belediyespor’da sporcu Nehir Ulufer, U-16 Kız Milli Takımı’na seçildi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde dikkat çeken performanslar sergileyen ve Avrupa arenasında ilk yılında rakiplerini zorlayan İzmit Belediyespor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Bir yandan profesyonel takımın ligde kalıcı olması için emek harcayan İzmit Belediyesporlu yöneticiler, biryandan da alt yapıdan oyuncu yetiştirerek Türk basketboluna kazandırma hedefiyle çalışmalar yapıyor. Kulübün alt yapısında 3 yıldır basketbol oynayan 2005 doğumlu Nehir Ulufer, U-16 Kız Milli Takımı’na seçildi.

İzmit’i milli takımda temsil etmeye hazırlanan geleceğin yıldız adayı Nehir, 8 Temmuz’da İzmir’in Bornova ilçesinde başlayacak olan milli takım kampına katılacak.
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