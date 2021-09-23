banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
SANKO ÜNİVERSİTESİ TEKNOFEST 2021’DE
SANKO ÜNİVERSİTESİ TEKNOFEST 2021’DE
2 generalin istifası kabul edildi
2 generalin istifası kabul edildi
Fatih Terim'e istifa çağrısı
Fatih Terim'e istifa çağrısı
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı
Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı

İzmit Belediyesporlu Melike Dünya Gençlik Ligi’nde 5. oldu

İzmit Belediyespor Karate Takımı sporcusu Melike Esma Kılıç, İstanbul’da düzenlenen Dünya Gençlik Ligi’nde beşinci oldu.

KOCAELİ 23.09.2021, 11:35
İzmit Belediyesporlu Melike Dünya Gençlik Ligi’nde 5. oldu

İzmit Belediyespor Karate Takımı sporcusu Melike Esma Kılıç, İstanbul’da düzenlenen Dünya Gençlik Ligi’nde beşinci oldu.

Dünya Karate Federasyonu Karate 1 Gençlik Ligi’nin (Youth League) üçüncü ayağı 17-19 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı. 57 ülkeden 900’e yakın sporcunun katıldığı organizasyonda Junior 59 kategorisinde tatamiye çıkan İzmit Belediyespor Karate Takımı sporcusu Melike Esma Kılıç başarılı bir performans sergiledi. Melike Esma finale kadar başarılı maçlar çıkardı.

Melike Esma Kılıç, ilk turda Polanyalı rakibini 4-1, ikinci turda Rus rakibini 3-0, çeyrek finalde ise Türk rakibini 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. Kılıç, yarı final müsabakasında ise Faslı rakibine yenilerek 3’üncülük maçına çıktı. Bronz madalya maçında puan olarak 1-1 berabere kalan fakat ilk puanı verdiği için tatamiden mağlup ayrılan Kılıç, Karate 1 Gençlik Ligi’nin İstanbul ayağını 5. olarak tamamladı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Hatayspor 6 13
3. Trabzonspor 5 13
4. Altay 6 12
5. Karagümrük 6 11
6. Konyaspor 5 11
7. Fenerbahçe 5 10
8. Kayserispor 6 10
9. Alanyaspor 5 9
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Kasımpaşa 5 5
16. Göztepe 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Sevilla 5 11
4. Valencia 6 10
5. Rayo Vallecano 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Athletic Bilbao 6 9
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 6 8
11. Villarreal 5 7
12. Real Betis 5 6
13. Espanyol 6 6
14. Elche 6 6
15. Cádiz 5 5
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0