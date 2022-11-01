İzmit Belediyesporlu güreşçi, Cumhuriyet Kupası’nda ikinci oldu

İzmit Belediyesporlu güreşçi Mustafa Ekin, Derince’de Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yılı dolayısıyla düzenlenen İller Arası U15 Güreş Şampiyonası’nda ikinci oldu.

Derince’de Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yılı dolayısıyla İller Arası U15 Güreş Şampiyonası düzenlendi. 6 ilden 15 takım ve 118 sporcunun yer aldığı organizasyonda İzmit Belediyesporlu Mustafa Ekin, 62 kiloda mindere çıktı. Zorlu müsabakalar sonunda rakiplerini mağlup eden Mustafa Ekin, turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak kürsüde yer almayı başardı.