İzmit Belediyesporlu atletler zorlu parkuru başarıyla tamamladı

Alanya’da düzenlenen Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası’nda zorlu rakipleri ve tırmanış parkuruyla mücadele eden İzmit Belediyesporlu atletler kentimizi başarıyla temsil etti.

Katıldığı turnuvalarda aldığı derecelerle adından sıkça söz ettiren İzmit Belediyespor, ilimizi son olarak Antalya’nın Alanya İlçesi’nde düzenlenen ve Balkan Şampiyonası ile Avrupa Şampiyonası milli takım sporcu seçmeleri özelliği de taşıyan Dağ Koşuları Türkiye Şampiyonası’nda temsil etti. Antrenör Turgut Demirkıran önderliğinde Antalya’ya giden Serra Sude Kökduman ve Handan Bolut, U-20 kategorisinde Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen 24 sporcu ile kıyasıya mücadele etti. Kıran kırana geçen ve 5 bin 500 metrelik oldukça zorlu bir parkura sahip yarışmada İzmit Belediyesporlu atletlerden Serra Sude Kökduman, 32 dakikalık derecesiyle 7’nci oldu.

Başarılı sporcu Serra Sude ile birlikte aynı kategoride boy gösteren Handan Bolut ise parkuru 35 dakikada tamamlayarak 13’üncü sırada yer aldı. Sıralamada ilk 5 sporcunun milli takıma alındığı organizasyonda güçlü rakiplerle mücadele etme şansı yakalayan temsilcimizde antrenör Turgut Demirkıran, desteklerinden dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başta olmak üzere İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya’ya ve İzmit Belediye Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa’ya teşekkür etti.