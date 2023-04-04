İzmit Belediyespor’dan hakem açıklaması

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor’dan hakem yönetimine dair sert açıklama yapıldı. Açıklamada, "Söz konusu takımımızın maçları olduğunda, hakemlerin rakiplerimizin sürekli olarak aldatmaya dayalı hareketleri, çirkef davranışlara yönelik tutumlarına karşılık hiçbir önlem almamaları, durumu sadece izlemeleri, sorumluluk kendilerinde değilmişçesine yaklaşım sergilemeleri, kabul edilebilir değildir" denildi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 29. haftasında İzmit Belediyespor, evinde Turgutluspor’a mağlup oldu. Maç boyunca hakeme tepki gösteren İzmit Belediyespor’dan bugün konuya ilişkin yazılı açıklama geldi. Açıklamada, “2022-2023 sezonunun bitmesine bir hafta kala ve play-off’ların başlama arifesinde gündemi meşgul eden problemler, şampiyonluk yarışındaki belirleyici faktörlerden birinin yine hakem hataları olacağı yönündeki düşüncelerimizi pekiştirmektedir. Geçtiğimiz sezonlarda da pek çok kez vurguladığımız üzere hakem hatalarının hem şampiyonluk yarışında hem de ligde kalma mücadelelerinde gözle görülür şekilde oyunun kaderini belirleyecek düzeyde olmasına yönelik Türkiye Basketbol Federasyonu’nun hala bir çözüm geliştirememiş olması, son derece endişe vericidir. Milyonlarca lira yatırım yapılan, tüm kentin gündemini belirleyen ana konulardan biri olan sporun en önemli unsurlardan biri hakemlerdir. Hakemlerin ise sahadaki en önemli görevlerinden biri, kayıtsız, şartsız, tarafsız ve adil olmalarıdır. Ancak söz konusu takımımızın maçları olduğunda; hakemlerin rakiplerimizin sürekli olarak aldatmaya dayalı hareketleri, çirkef davranışlara yönelik tutumlarına karşılık hiçbir önlem almamaları, durumu sadece izlemeleri, sorumluluk kendilerinde değilmişçesine yaklaşım sergilemeleri, kabul edilebilir değildir. İzmit Belediyespor Kulübü olarak Türkiye Basketbol Federasyonu’nun hem İzmit Belediyespor maçlarında hem de rakiplerimizin maçlarında, hakemlerin verdikleri/vermedikleri kararlar üzerinden ligin gidişatının belirlenmesine izin vermemesini, başta hakem atamaları olmak üzere saha içi ve dışındaki tüm kararlara yönelik standart bir yaklaşım uygulamaya konmasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.