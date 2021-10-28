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İzmit Belediyespor 7 genç yeteneği Kocaelispor’a kazandırdı

İzmit Belediyespor alt yapısında yetişen 7 sporcu Kocaelispor’a kazandırıldı.

KOCAELİ 28.10.2021, 12:57
İzmit Belediyespor 7 genç yeteneği Kocaelispor’a kazandırdı

İzmit Belediyespor alt yapısında yetişen 7 sporcu Kocaelispor’a kazandırıldı.

İzmit Belediyespor Kulüp Tesisinde gerçekleştirilen programa İzmit Belediyespor Başkanı Yusuf Erenkaya, Kocaelispor Altyapı Sorumlusu Zeki Kaya, Kocaelispor Altyapı Koordinatörü Ramiz Soydaş, İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, İzmit Belediyespor Futbol Şube Sorumluları Turgay Köse, Cihan Işıklı, İzmit Belediyespor altyapı antrenörleri Cafer Çelikyılmaz, Bülent Topal, sporcular ve aileleri katıldı.

"Futbolcu fabrikasıyız"

Programda konuşan İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya, "Bizim vizyonumuz şanlı Kocaelispor’umuza sporcu yetiştirmek. Bizler hep beraber üretmeye çalışıyoruz. "Futbolcu fabrikasıyız" diyoruz. Çocuklarımızın hayalleri olan Kocaelispor formasını giymeleri bize onur verecek. Bizlere bu onuru yaşattığınız için sizlere, sporcularımıza, ailelerimize, yöneticilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

"Her zaman destek vereceğiz"

Amaçlarının iyi sporcular yetiştirmek olduğunu söyleyen İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, "Biz ne kadar sporcu yetiştirir kentimizin takımına verirsek, tüm branşlarda destek vermiş oluruz. Kocaelispor’u sadece biz değil bütün amatör kulüpler desteklesin. Zaten dışarıdan futbolcu almayacağız. Kocaeli’deki sporcularımızla gençlerimizle bu işi götürürüz. Öyle olursa kalkınmamız daha iyi olur, ekonomik açıdan da kulüplerimiz mağdur olmaz. İnşallah Kocaelispor’un ilk 11’indeki tüm sporcular Kocaelili olur. Biz belediye olarak Kocaelispor’umuza ne olursa olsun başkanımızın talimatıyla her zaman destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kocaelispor Altyapı Sorumlusu Zeki Kaya ise "Bu kentin kaynakları sizlersiniz. Siz olmazsanız Kocaelispor hızlı bir şekilde yükselemez. Kocaeli’de inanılmaz bir genetik yapı var. Sadece futbol anlamında değil bütün meslek dallarında çok başarılı olabilecek gençler var. Bunlar iyi işlenirse inanılmaz işler yaparlar, bizi mutlu ederler. Kocaelispor’un kadrosunda 8-10 tane Kocaelili olsun istiyoruz" diye konuştu.

Kerem Yıldırım, Yiğit Ensar, Ahmet Hakan İlerde, Arda Kılıç, Ahmet Uzeyfe Yılmaz, Kadir Sevencan, Talha Polat İzmit Belediyespor’dan Kocaelispor’a geçti. Genç yetenekler, İzmit Belediyespor ve İzmit Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

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