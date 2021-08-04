İzmit Belediyesi’nin lavanta bahçesinde hasat başladı

Kadınların üretime katılması, iş sahibi olması ve aile ekonomisine katkıda bulunması amacıyla, İzmit Belediyesi tarafından Durhasan Mahallesi’nde oluşturulan lavanta bahçesinde ilk hasat yapıldı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in girişimleriyle iş sahibi olmayan kadınlara işgücü ortamı sağlamak, kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik yönden faydalarını gözetmek mesleki veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan İzmit Çınar Kooperatifi’nin Durhasan Tarımsal Uygulama Bahçesi’nde lavantaların hasadı yapıldı. Geçtiğimiz yılın son günlerinde kadınların diktiği 23 bin adet lavantanın ilk hasadı bugün gerçekleştirildi.

Bölgenin toprağına ve iklim koşulları uygun olduğu için İzmit Kadın Kooperatifi’nin ilk üretimi lavantalar İzmit Belediyesi Durhasan Uygulama Bahçesi’nde kadınlar tarafından toplanmaya başlandı. Kadın girişimcilerin topladıkları ilk mahsuller bir yandan kadınların güzelliğine güzellik katacak, bir yandan da emekçi ellerin bütçelerine katma değer olarak yansıyacak. Sabun, mum, kolonya ve krem gibi kozmetik ürünü ve tıbbi etken madde olarak değerlendirilmesi planlanan lavantalar kadınlara gelir olarak geri dönecek.