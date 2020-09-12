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İzmit Belediyesi’ne yeni atama
İZMİT BELEDİYESİNDE TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI.
KOCAELİ 12.09.2020, 16:03
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İzmit Belediyesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde görev değişikliği yapıldı.
İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne, Saraybahçe Belediyesi dönemi Temizlik İşleri Müdürü İsmail Göksu getirildi. İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünü vakâleten yürüten Havva Açıkgöz, Saraybahçe Belediyesi dönemi Temizlik İşleri Müdürü İsmail Göksu’nun, göreve getirilmesiyle asli müdürlük görevi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görevine geri döndü.
İsmail Göksu’nun Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne getirilmesiyle birlikte, hem Havva Açıkgöz geri dönüşüm ve çevre projelerine daha fazla odaklanarak çevreci belediye anlayışını daha da geliştirecek hem de İsmail Göksu’nun geçmiş tecrübelerinden yararlanılacak.
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