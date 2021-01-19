İzmit Belediyesi’ne İstanbul’dan kar robotu desteği

İzmit Belediyesi ekiplerince sürdürülen karla mücadele çalışmalarına İstanbul’dan gelen 3 adet kar robotu destek verdi.

Vatandaşların kar yağışından dolayı mağduriyet yaşamamaları için gün içerisinde sadece 2 adet tuzlama robotu ile onlarca mahalleyi gezen İzmit Belediyesine, İstanbul’dan 3 adet kar robotu desteği geldi. Sınırları içerisindeki 50’si kırsal olmak üzere 102 mahallede ve sorumluluk alanı olmasa bile ana arterlerde tuzlama ve kar küreme işlemlerini mevcut imkanlarla sürdüren ekiplere teşekkür eden Başkan Hürriyet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesine de kar robotu desteği için İzmit halkı adına teşekkürlerini sundu.

Hürriyet, “Karla mücadelede daha etkin bir şekilde yol alabilmek, gece eksi 7 dereceye düşen hava sıcaklıklarında yolların buz tutmasını engellemek için İstanbul’dan tuzlama robotu istedik. Kendileri bizi kırmadı ve 3 adet tuzlama robotu İzmit Belediyesine geçici olarak tahsis edildi. Bu akşam daha yoğun şekilde tuzlama robotlarımızla kentimizde daha fazla sokağa girebileceğiz. Eldeki imkanlarla İzmit gibi birbirinden uzak 102 mahallede canla başla gece gündüz mücadele veren ekiplerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan İki gün süren kar yağışı sırasında mahallelerde kar temizleme çalışması gerçekleştiren İzmit Belediyesi, merkez ve tüm köy yollarının kar küreme ve tuzlama işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda ekipler sabah saatlerinde Tüysüzler Mahallesi, Kuruçeşme Öğretmenler Sitesi ana arterler ve ara sokakları, Malta Mahallesi Alemdağ Sokak çevresinde, Akmeşe’de kar küreme ve tuzlama çalışmalarını gerçekleştirerek, Balören Köyü’nde evlerinin önü karla kapanan vatandaşların yardımına koştu.