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İzmit Belediyesi’nden yakacak desteği
İzmit Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak yardımı yapacak.
KOCAELİ 17.11.2022, 11:45
İzmit Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak yardımı yapacak.
İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ısınma konusunda güçlük yaşayan vatandaşlar için yakacak desteği sağlayacak. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 30 Kasım tarihine kadar yakacak desteği başvurularını alacak. Değerlendirme sürecinin ardından uygun bulunan ihtiyaç sahibi ailelere yakacak desteği sağlanacak.