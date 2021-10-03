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İzmit Belediyesi’nden ücretsiz psikolog hizmeti

İzmit Belediyesi’nin vatandaşlara ücretsiz olarak sunduğu ve her yaştan yüzlerce vatandaşın yararlandığı psikolojik danışmanlık hizmeti, İzmit Kadın Girişimciler Merkezi’nde sürüyor.

KOCAELİ 03.10.2021, 12:05
İzmit Belediyesi’nden ücretsiz psikolog hizmeti

İzmit Belediyesi’nin vatandaşlara ücretsiz olarak sunduğu ve her yaştan yüzlerce vatandaşın yararlandığı psikolojik danışmanlık hizmeti, İzmit Kadın Girişimciler Merkezi’nde sürüyor.

İzmit Belediyesi tarafından istihdam edilen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü psikologları Betül Bulut Yazıcıoğlu ve Kerim Alp İlter, vatandaşlara İZGİM’de dönüşümlü olarak hizmet veriyor. İZGİM’de pazartesi, salı ve çarşamba günü Kerim Alp İlter, perşembe ve cuma günleri ise Betül Bulut Yazıcıoğlu danışmanlık hizmeti veriyor. Sınav stresi, sınav kaygısı, anksiyete bozukluğu, psikolojik ve ruhsal sağlık anlamında ücretsiz danışmanlık hizmeti veren psikologlar diğer günlerinde ise belediye binasında çalışmalarını sürdürüyor. İzmit Belediyesinin psikologları hafta içi her gün saat 09.00 ile 17.00 arasında vatandaşları dinliyor.

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