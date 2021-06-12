İzmit Belediyesi’nden ücretsiz diyetisyenlik hizmeti

İzmit Belediyesi’nin ücretsiz diyetisyenlik hizmetiyle sağlıklı bir yaşama adım atan İzmitliler, hem beslenme alışkanlıklarını değiştiriyor hem de yaza fazla kilolarından kurtularak forma giriyor.

İzmit Belediyesi, pandemi sürecinde halkın sağlığını korumak amacıyla ücretsiz diyetisyenlik hizmeti sağlıyor. Belediye bünyesinde görev yapan diyetisyen Gizem Aydın, 10 aydır destek talebinde bulunan vatandaşlara diyetisyenlik hizmeti sunuyor. 10 ayda 860 İzmitli’nin ücretsiz diyetisyen hizmetinden yararlanmasını sağlayan İzmit Belediyesi, daha sağlıklı bir yaşam sürdürmek isteyen ancak ekonomik durumları izin vermediği için bu desteği karşılayamayan birçok İzmitliye kapılarını açtı. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri ilk seans, perşembe ve cuma günleri ise kontrol seansları olmak üzere haftanın beş günü hizmet veriliyor. İzmit Belediyesi’nin ücretsiz diyetisyenlik hizmetiyle; yalnızca kilo alıp vermek için değil, kişiye özel diyet programlarıyla İzmitlilerin sağlıklı bir hayatın temelini oluşturmaları ve bunu yaşam tarzı haline getirmeleri amaçlandı. Tüm İzmitlilerin bu oluşumdan faydalanması için çalışmalarını hızlandıran İzmit Belediyesi, haftalık 35-50 arası danışan ile ilk seans ve 45-55 danışan ile kontrol seansı olmak üzere 100’e yakın vatandaşa hizmet veriyor.