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İzmit Belediyesi’nden kırsalda aç kalan hayvanlara mama desteği
İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kartepe Akmeşe yolu üzerinde yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlara mama desteğinde bulundu.
KOCAELİ 29.11.2021, 09:57
İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kartepe Akmeşe yolu üzerinde yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlara mama desteğinde bulundu.
İzmit Belediyesi, Kartepe Akmeşe yolu üzerindeki Ketenciler Barajı çevresinde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için çalışma başlattı. İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek köpeklere mama desteğinde bulundu.
Bölgedeki besleme noktalarının temizliğini de yapan ekipler, sokak hayvanlarına mama desteğini sürdürecek.