İzmit Belediyesinden kadınlara özel spor etkinliği
İZMİT BELEDİYESİ, KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE SOSYAL HAYATTAN UZAK KALDIKTAN SONRA SPOR YAPMAK İSTEYEN KADINLAR İÇİN YAHYAKAPTAN’DA DÜZENLEDİĞİ SPOR ETKİNLİKLERİNE DEVAM EDİYOR.
İzmit Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle sosyal hayattan uzak kaldıktan sonra spor yapmak isteyen kadınlar için Yahyakaptan’da düzenlediği spor etkinliklerine devam ediyor.
İzmit Belediyesi, normalleşme süreci ile birlikte, bir süre sosyal alanlardan uzak kalan kadınları sporla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda her Pazar saat 09.00’da kadınlar, sosyal mesafe ve tedbirler eşliğinde hem spor yapıyor hem de güzel havanın tadını çıkarıyor. Bugün saat 09.00’da başlayan ve alanında uzman eğitmenler eşliğinde yapılan etkinliğe çok sayıda kadın katılım sağladı. Sosyal mesafe kuralına uyularak 1.5 metre aralıklarda belirlenen yerlere matlarını seren kadınlar, güne daha sağlıklı ve enerjik başlama şansı yakaladı. Yapılan sabah sporunun ardından İzmit Belediyesi ekipleri tarafından kadınlara, su ve yeşil elma ikram edildi. Spor eğitmenleri Çağla Tokur ve Belkıs Haytural ile yoga eğitmeni Ayşegül Ercan eşliğindeki sabah sporu etkinliği, her pazar günü sabah saat 09.00’da Yahyakaptan yürüyüş yolunda yapılmaya devam edecek.
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|31
|66
|2. Trabzonspor
|31
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|31
|53
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|31
|41
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|31
|36
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Malatyaspor
|31
|32
|14. Denizlispor
|31
|32
|15. Çaykur Rizespor
|31
|32
|16. Kayserispor
|31
|31
|17. Konyaspor
|31
|30
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Ümraniye
|33
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Menemen Belediyespor
|33
|43
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
|2. Man City
|35
|72
|3. Chelsea
|35
|60
|4. Leicester City
|35
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|35
|55
|7. Sheffield United
|35
|54
|8. Tottenham
|35
|52
|9. Arsenal
|35
|50
|10. Burnley
|35
|50
|11. Everton
|35
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|42
|15. Brighton
|35
|36
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|35
|31
|19. Aston Villa
|35
|30
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Atletico Madrid
|36
|66
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Villarreal
|35
|57
|6. Getafe
|35
|53
|7. Athletic Bilbao
|36
|51
|8. Real Sociedad
|35
|51
|9. Valencia
|36
|50
|10. Granada
|35
|50
|11. Osasuna
|36
|48
|12. Levante
|36
|43
|13. Real Betis
|36
|41
|14. Real Valladolid
|36
|39
|15. Eibar
|36
|39
|16. Celta de Vigo
|36
|36
|17. Deportivo Alaves
|35
|35
|18. Leganés
|36
|32
|19. Mallorca
|36
|32
|20. Espanyol
|36
|24
|İmsak
|03:42
|Güneş
|05:36
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:43
|Yatsı
|22:29