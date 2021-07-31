İzmit Belediyesi’nden işyeri ruhsatı uyarısı

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ile tadilat izni almayan esnafın mağduriyet yaşamaması için İzmit Belediyesi, vatandaşların problem yaşamaması için ruhsatlarını almaları konusunda çağrıda bulundu.

İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, işletmelerde periyodik olarak denetimlerine devam ediyor. Ruhsatı olmayan esnafların en kısa sürede İzmit Belediyesi’ne başvurarak ruhsatlarını almaları konusunda uyarılarda bulunuluyor. Ekipler, yeni açılacak iş yerleri için, iş yeri sahiplerinin gerekli anlaşmaları ve tadilatları yapmadan önce, ileride yaşanabilecek sıkıntıları önlemek amacıyla belediyeye müracaat ederek faaliyet yeri için ön inceleme yaptırmaları gerektiğini aktardı.

Ruhsat alınmadan faaliyet gösteren işyerleriyle ilgili genel denetimlerine devam eden Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız işletmelerle ilgili herhangi bir şikâyet gelmesi durumunda işyerlerinin yasalar gereğince mühürlenerek, ruhsat alana kadar ticari faaliyetlerinin durdurulacağını belirtti. Yetkililer, işyeri sahiplerinin ilerleyen süreçlerde sıkıntı yaşamaması için işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını almaları konusunda hatırlatmada bulundu.