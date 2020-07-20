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İzmit Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine bayram müjdesi
İZMİT BELEDİYESİ, İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN 0-14 YAŞ YAŞ ARALIĞINDAKİ ÇOCUKLARI İÇİN ‘İZMİT KART’LARINA KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE GİYİM DESTEĞİ ÜCRETLERİNİ YÜKLEDİ.
KOCAELİ 20.07.2020, 17:12
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İzmit Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin 0-14 yaş yaş aralığındaki çocukları için ‘İzmit Kart’larına Kurban Bayramı öncesinde giyim desteği ücretlerini yükledi.
İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde İzmit Kart hizmetinden yararlanan ihtiyaç sahibi ailelere 0-14 yaş arasındaki çocuklarının sayısı kadar giyim desteği vermek üzere 100’er TL’lik maddi destek sağladı. İhtiyaç sahibi ailelerin alışveriş yaparken kullandığı ‘İzmit Kart’lara yüklenen giyim desteği ücreti ile Kurban Bayramı öncesi aileler, çocukları için belirlenen mağazalarda giyim alışverişi yapabilecek.
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