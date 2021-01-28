İzmit Belediyesinden geri dönüşüme mobil uygulama desteği

İzmit Belediyesi, yeni projesi Çınar Atık Uygulaması ile geri dönüşümde farkındalığa imza atacak.

Atıkların geri dönüştürülerek yeniden kazandırılması noktasında çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi’nin yeni geliştirdiği mobil uygulaması ile vatandaşlar, en yakın geri dönüşüm noktasını öğrenebilecek. Çınar Atık Uygulaması ile vatandaşlar, hem çevre kirliliğinin önüne geçecek hem de ekonomiye katkı sunacak. Uygulama sayesinde vatandaşlar kendilerine en yakın ambalaj atıkları, cam atıkları, elektronik atıklar, yağ atıkları, tekstil atıkları, pet şişe atıkları, pil atıkları için oluşturulan atık noktalarına ulaşabilecek.

İzmit Belediyesi, doğaya ve geri dönüşüme katkıda bulunmak için hayata geçirdiği mobil uygulama ile geri dönüşümün hızlandırılmasını ve yaygınlaşmasını amaçlıyor.