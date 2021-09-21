banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Şimdi kış turizmini geliştirmenin zamanı
Şimdi kış turizmini geliştirmenin zamanı
Honda Türkiye'den 'stok' açıklaması!
Honda Türkiye'den 'stok' açıklaması!
Prof. Dr. Yekta Saraç'tan İAÜ'ye ziyaret
Prof. Dr. Yekta Saraç'tan İAÜ'ye ziyaret
Dolar, euro, altın ve kripto piyasası güne nasıl başladı?
Dolar, euro, altın ve kripto piyasası güne nasıl başladı?

İzmit Belediyesinden geri dönüşüme bilgisayar desteği

İzmit Belediyesi Çevre ve Koruma Müdürlüğü, geri dönüşüm projesine katkı sunan okullara bilgisayar hediye ediyor.

KOCAELİ 21.09.2021, 11:11
İzmit Belediyesinden geri dönüşüme bilgisayar desteği

İzmit Belediyesi Çevre ve Koruma Müdürlüğü, geri dönüşüm projesine katkı sunan okullara bilgisayar hediye ediyor.

İzmit Belediyesi çocuklara çevre bilinci aşılamak adına okullarda geri dönüşüm projeleri yapmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Havva Açıkgöz, 28 Haziran İlkokulu 2-B sınıfı öğrencilerine geri dönüşüm projesine verdikleri katkılardan dolayı bilgisayar hediye etti. Öğrenciler ve okul yöneticileri İzmit Belediyesine hediye bilgisayardan ötürü teşekkürlerini iletti.

İzmit Belediyesi Çevre ve Koruma Müdürü Havva Açıkgöz programda yaptığı konuşmada, “Başkanımızın eğitime verdiği önemi elimizden geldiğince yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize her türlü malzeme ve ekipman desteği vermek istiyoruz. Bunu yaparken çocuklarımızın geri dönüşüm alışkanlığı kazanması için topladıkları atıklara karşılık olarak bilgisayar teslim ettik. Bu çalışmamız tüm okullarımızda devam edecek” dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Barcelona 4 8
8. Osasuna 5 8
9. Mallorca 5 8
10. Rayo Vallecano 5 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 5 3
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0