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İzmit Belediyesi’nden Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine ziyaret
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KARARIYLA KOCAELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KURULAN ÇEVRE, DOĞA VE HAYVANLARI KORUMA BÜRO AMİRLİĞİNE İLK ZİYARETİ İZMİT BELEDİYESİ YAPTI.
KOCAELİ 29.08.2020, 10:14
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İçişleri Bakanlığı kararıyla Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine ilk ziyareti İzmit Belediyesi yaptı.
İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Dr. Mehmet Çetinkaya, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, karşılıklı işbirliği konusunda istişare edilirken, sokak hayvanlarının sağlığı, güvenliği, yaşam alanlarının korunması ve bu konuda yapılabilecek işbirlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
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