İzmit Belediyesi’nden Alikahya’da tırpan mesaisi

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Akarca Mahallesi’nde gerçekleştirdiği tırpan çalışmasıyla bölgeyi temizledi.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz ayının başından itibaren hız verdiği tırpan çalışmalarına kent genelinde devam ediyor. Vatandaşların daha sağlıklı alanlarda vakit geçirmesi adına titizlikle çalışan ekipler son olarak Alikahya Akarca Mahallesi’nde yol kenarları, yeşil alan ve parklarda tırpan çalışması gerçekleştirdi.