İzmit Belediyesinden 10 Kasım’a özel Atatürk fotoğrafları sergisi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün ebediyete uğurlanmasının 82’inci yılında İzmit Belediyesi salı, cuma günleri arası Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde gerçekleştireceği Atatürk fotoğraflarından oluşan sergi ile Atatürk’ü saygı, özlem ve minnetle anıyor.

İzmit Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Türk ulusunu gerçekleştirdiği devrimlerle çağdaş medeniyetler seviyesine eriştiren, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün ebediyete uğurlanışının 82’inci yılında, salı, cuma günleri arası Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde gerçekleştireceği Atatürk fotoğraflarından oluşan sergi ile Atatürk’ü saygı, özlem ve minnetle anıyor. Atatürk’ün hayatını ve milli mücadeleyi fotoğraflarla anlatan sergi büyük mücadelenin öyküsünü bir kez daha gözler önüne serecek.

İzmit Belediye tarafından geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Atatürk Evi de Salı günü ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. İzmit Belediyesi yetkilileri, çağdaş ve demokrat Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, başkomutan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün vefatının 82. yıl dönümünde gerçekleştirilecek anma programlarında, Covid-19 sebebiyle tüm İzmitlilerin sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.