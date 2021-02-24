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İzmit Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzaladı

İzmit Belediyesi bünyesinde çalışan bin 200 işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi, belediye meydanında düzenlenen kutlama etkinliğinde imzalandı. Sözleşme kapsamında, en düşük işçi maaşı ocak ayı için 4 bin 535 TL, temmuz ayı için ise 4 bin 640 TL olarak belirlendi.

KOCAELİ 24.02.2021, 17:10
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İzmit Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzaladı

İzmit Belediyesi bünyesinde çalışan bin 200 işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi, belediye meydanında düzenlenen kutlama etkinliğinde imzalandı. Sözleşme kapsamında, en düşük işçi maaşı ocak ayı için 4 bin 535 TL, temmuz ayı için ise 4 bin 640 TL olarak belirlendi.

İzmit Belediyesi Meydanı’nda gerçekleşen imza töreninde, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük yer aldı. Sözleşme kapsamında en düşük işçi ücreti ocak ayı için 4 bin 535 TL, temmuz ayı için ise 4 bin 640 TL olarak belirlendi.

"Bugün haksızlığa ’dur’ dedik"

Eşit ücret sözleşmesi yaptıklarını söyleyen Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, "Bugün haksızlığa ’dur’ dedik. Bu belediyede yıllardır 48 farklı iş tanımına maruz olan arkadaşlarımız artık 7 farklı iş tanımına kavuşmuştur. Hayatımda çok sözleşme imzaladım. Fakat 20 yıllık sendika hayatımda imzaladığım en güzel sözleşme olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

"49 ayrı iş tanımı 7 ana grupta toplandı"

Göreve geldiğinde belediyede 49 ayrı iş tanımı olduğunu belirten Başkan Hürriyet, "Aynı işi yapan kişiler arasında müthiş bir maaş uçurumu oluşmuştu. Bu adaletsizliğe kesinlikle izin veremezdik. Gereksiz yere oluşturulan, işçiler arasında bu uçurumu oluşturan 49 ayrı iş tanımını eşit işe eşit ücret diyerek 7 ana grupta topladık. 1 Temmuz 2020, 1 Ocak 2021 ve 1 Temmuz 2021 tarihleri itibariyle taban ücretleri belirledik. Bu çalışmayla aynı gruptaki yevmiyeler arasındaki farklılıkları kaldırdık ve 10 yıllık ücretsiz adaletsizliğini bugün itibariyle sonlandırıyoruz. Bu adaleti sağlamak için ücretlerine yüzde 84’lere varan zam yaptığımız, giydirilmiş ücrette yüzde 98 zamları gören arkadaşlarımız oldu. 2,5 yıllık toplu sözleşme içerisinde işçi arkadaşlarımız yevmiyelerine 1 Temmuz 2020, 1 Ocak 2021, 1 Temmuz 2021 ve 10 Ocak 2022 olmak üzere 4 kez zam yapmış olacağız. Ayrıca Ocak 2022’de işçilerimiz enflasyon karşısında enflasyon artı 1 oranında zam alacak. Sosyal belediyecilik anlayışıyla işçi, emekçi arkadaşlarımıza KHK dışında kalan çok sayıda sosyal hak da ekledik. Eğitim, iş güçlüğü, ikramiye, yemek, koku tazminatı gibi ek sosyal haklar belirledik. Daha önce 5, 5 olan ikramiye ilk yıl 12, 12 toplam 24 oldu. Bunlara ek olarak, 5 yevmiye izin parası ve 1 Mayıs ilk defa hiçbir belediyede olmayan ve ilk defa İzmit’te olacak 1 Mayıs’a ikramiye ön gördük. Bu ikramiyeyle toplam ilk yıl 30 ikramiye veriyoruz" şeklinde konuştu.

Ramazan ve kurban bayramında ikramiye

Ramazan bayramında 300 TL nakit artı ramazan kolisi vermeyi planladıklarını belirten Başkan Hürriyet, “Ramazan Bayramında kadrolu işçiler gıda kolisi alırken, diğer işçilerimiz hep mahsun kalıyordu. Bu hep zoruma giderdi. Bayram parası olarak ilk yıl bin TL, ikinci yıl ise bin 500 TL olarak belirledik. Haftalık çalışma saatleri ise 45 saatten 40 saate indiriyoruz. Yemek ücretimizi 5 liradan 25 liraya çıkardık. Yakacak yardımı 2021 yılında 100 TL’ye çıkardık. Evli ve 2 çocuklu işçinin net maaşı yüzde 66 zamla birlikte en düşük 4 bin 200 TL, en yüksek 5 bin 942 TL olarak belirlenmiştir. Temmuz ayında ise yüzde 75 zam ile birlikte en düşük 4 bin 305 TL, en yüksek 6 bin 49 TL olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak ocak ayında giydirilmiş en düşük maaş yüzde 75 zam oranı ile 4 bin 535 TL olmuştur. En yüksek maaş 6 bin 40 TL olmuştur. Son olarak 2021 temmuz ayında giydirilmiş yüzde 78 zam oranıyla en düşük maaş 4 bin 640 TL, en yüksek 6 bin 506 lira olacak" ifadelerini kullandı.

Meydanda toplanan işçiler ise hep birlikte halay çekerek toplu iş sözleşmesini kutladı.
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