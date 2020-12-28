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İzmit Belediyesinde en düşük maaş 3 bin 100 TL olacak
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, bugün 2 bin 825 TL olarak açıklanan asgari ücrete karşın, belediye çalışanları için en düşük maaşın 3 bin 100 TL olacağı açıkladı.
KOCAELİ 28.12.2020, 17:28
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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, bugün 2 bin 825 TL olarak açıklanan asgari ücrete karşın, belediye çalışanları için en düşük maaşın 3 bin 100 TL olacağı açıkladı.İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, bugün açıklanan asgari ücret sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Hürriyet, "Bugün asgari ücret açıklandı. Ne yazık ki, açıklanan oran vatandaşlarımızı mutlu etmedi. Uzun zamandır devam eden ekonomik kriz, pandemi koşullarıyla birlikte daha da derinleşti ve insanlarımızın alım gücü düştü. Geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı, eğitim-gıda masrafları derken vatandaşımız ciddi bir dar boğazda. Bizim de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimizin almış olduğu karar doğrultusunda yeni toplu sözleşmemiz ile birlikte belediyemizde hiçbir emekçimizin aldığı maaş 3 bin 100 TL’nin altında olmayacaktır" dedi.
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