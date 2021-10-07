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İzmit Belediyesi yürüyüş etkinliği düzenledi

İzmit Belediyesi, her yıl 4-10 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası dolayısıyla Sekapark’ta yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi.

KOCAELİ 07.10.2021, 11:39
İzmit Belediyesi yürüyüş etkinliği düzenledi

İzmit Belediyesi, her yıl 4-10 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası dolayısıyla Sekapark’ta yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi.

Vatandaşların sporu günlük hayatlarına sokmaları, sporun tabana yayılması ve her yaştan bireye hareket bilincini rutin hale getirmek amacıyla düzenlenen yürüyüşe katılım yoğun oldu. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlikte vatandaşlar Amatör Spor Haftası kapsamında sağlıklı yaşam için yürüyüş yaptı. Isınma hareketleriyle başlayarak SekaPark’tan Plajyolu’na kadar olan kısımda yürüyen vatandaşlar, deniz manzarası ve temiz hava eşliğinde yürüyüşün tadını çıkardı.

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