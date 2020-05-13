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İzmit Belediyesi yazılım uzmanı alacak

İZMİT BELEDİYESİ TARAFINDAN LİYAKATA DAYALI GEÇİCİ SÜRELİ YAZILIM UZMANI İSTİHDAM EDİLECEK.

İzmit Belediyesi yazılım uzmanı alacak

İZMİT BELEDİYESİ TARAFINDAN LİYAKATA DAYALI GEÇİCİ SÜRELİ YAZILIM UZMANI İSTİHDAM EDİLECEK.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 10:19
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İzmit Belediyesi yazılım uzmanı alacak

İzmit Belediyesi tarafından liyakata dayalı geçici süreli yazılım Uzmanı istihdam edilecek.

İhtiyaç doğrultusunda liyakata dayalı olarak personel alımlarını sürdüren İzmit Belediyesi, belediye iştiraki BEKAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere, 5 ay 29 gün süreyle çalışacak “Bilişim /Yazılım Uzmanı” alımı yapacak. Bilgi-işlem biriminde değerlendirilecek olan personel, test, kurulum ve bakım aşamalarında görev alacak ve ilgili birimlerle koordinasyonu sağlayacak. İstihdam edilecek olan yazılım uzmanı yazılım projelerinin takibi ve tamamlanması ile birlikte mevcut veri analizi ve raporlama teknikleri üzerinde çalışabilecek. Personel alımı için müracaatlar 12-18 Mayıs tarihleri arasında İzmit Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılacak. Korona virüs tedbirleri nedeni ile nedeniyle, şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Sınav müracaatında bulunacak adaylar; diploma veya mezuniyet belgesi, ikametgah senedi, iş tecrübelerini içeren kısa öz geçmiş, ile müracaat edebilecek.

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