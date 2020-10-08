İzmit Belediyesi yağış öncesi teyakkuza geçti
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI ÜZERİNE HAREKETE GEÇEN İZMİT BELEDİYESİ EKİPLERİ, PROBLEM YAŞANMASI MUHTEMEL BÖLGELERE EKİPLERİ SEVK EDEREK TEYAKKUZ HALİNDE BEKLİYOR.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sağanak yağış uyarısı üzerine harekete geçen İzmit Belediyesi ekipleri, problem yaşanması muhtemel bölgelere ekipleri sevk ederek teyakkuz halinde bekliyor.
Meteorolojiden gelen şiddetli yağış uyarısı üzerine harekete geçen İzmit Belediyesi ekipleri, yağış sonrası en fazla sıkıntı yaşanan Bulvar bölgesi başta olmak üzere ekipleriyle alarm halinde beklemeye geçti. İzmit Belediyesi ekipleri, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için olası yağmur şiddetini azaltana kadar bölgede hazır bulunacak. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yollarda yaşanacak birikintilere ve tıkanmalara karşı, iş makineleri, su tankeri ve süpürge araçlarıyla müdahale edecek. Ekipler yağmurun trafiği ve günlük hayatı olumsuz etkilememesi için hazır durumda bekliyor.
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