İzmit Belediyesi veterinerleri İBB ile ortak çalışıyor

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ile sokak hayvanlarının tedavisi noktasında işbirliği içerisinde çalışıyor.

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün tecrübeli ekibi, sokak hayvanlarının tedavisi, beslenmesi ve bakımlarının yanı sıra sağlıkları noktasında yaygın olarak kullanılmayan teknikleri araştırmaya ve İzmit’e kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda ekip programlı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekibi ile Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’nde köpeklerin tedavisini gerçekleştiriyor.

Kocaeli’de sınırlı sayıda veteriner hekimin gerçekleştirdiği osteosentez uygulaması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) veterinerlerinin önderliği ile ortak bir çalışma gerçekleştiren İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, İzmit’te kırık kemik vakalarının tedavisinde büyük rol oynayacak. İzmit Belediyesi tarafından kurulması planlanan barınakta, hayvanların en iyi yöntemle tedavi edilmesi noktasında çalışmalarını gerçekleştirmeyi amaçlayan veterinerler, pin uygulama yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen osteosentez operasyonunu İzmit’e kazandıracak.