İzmit Belediyesi Sürdürülebilir Kentler Birliği’nde

Çevre hassasiyetini ön planda tutan çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, Sürdürülebilir Kentler Birliği’ne (ICLEI) kabul edildi.

İzmit Belediyesi Strateji Müdürlüğü Arge ve Proje Geliştirme Birimi tarafından başvurusu yapılan Sürdürülebilir Kentler Birliği (ICLEI) üyeliği onaylandı. Karbon emisyonunu düşürmek, yenilenebilir enerjiye odaklanmak, doğal, iyi gelişmiş, yaşanabilir, adil bir gelecek, birlikte sürdürülebilir dünya oluşturmak adına önemli bir adım atan İzmit Belediyesi çevreye olan duyarlılığını İCLEİ sertifikasıyla taçlandırdı.

Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmekte kararlı 100 ülkeden yaklaşık bin 750 yerel ve bölgesel yönetimin politikalarını etkileyen İCLEİ, doğa temelli yerel eylem planı oluşturmayı hedefliyor. Sürdürülebilirlik adına istikrarlı bir politika izlemekte kararlı olan İzmit Belediyesi diğer üye belediyelerle kentsel sürdürülebilirlik bağlamında değişim yaratabilecek, kapasite geliştirme yoluyla stratejik ortaklıklar kuracak.

Türkiye’den Gaziantep, İzmir, Tepebaşı, Şişli, Karşıyaka, Kadıköy, Çankaya, Kartal ve Seferihisar gibi belediyelerin de üyesi olduğu Sürdürülebilir Kentler Birliği, uluslararası kuruluşlar, ulusal hükümetler, akademik ve finans kurumları, sivil toplum ve özel sektörle stratejik ortaklıklar kuruyor. İCLEİ, farklı kimliklerin sosyal dokuyu zenginleştirdiği insan merkezli güçlü kültürel uyumu sürdürmeyi hedefliyor.

Düşük emisyonu geliştirmek için sera gazı salınımını azaltmak, hava, su, toprak ve yaşamda kaynakların korunduğu ve beslendiği çözümler geliştirmek isteyen İCLEİ doğrusal üretim, tüketim ve atma modeli yerine dönüştürülebilir, paylaşılabilir ve yenilenebilir kaynakları kullanan sürdürülebilir toplum yapısını önemsiyor, toplumun dezavantajlı ve savunmasız kesimlerinin haklarını ve ihtiyaçlarını dikkate alan çözümler üretiyor.