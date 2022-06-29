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İzmit Belediyesi, silajlık yem tohumlarını toprakla buluşturdu

İzmit Belediyesi, silajlık yem tohumlarını toprakla buluşturmaya devam ediyor.

KOCAELİ 29.06.2022, 13:54
İzmit Belediyesi, silajlık yem tohumlarını toprakla buluşturdu

İzmit Belediyesi, silajlık yem tohumlarını toprakla buluşturmaya devam ediyor.

İzmit Belediyesi, tarımsal kalkınma adına gerçekleştirdiği çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, silajlık mısır tohumlarını toprakla buluşturuyor. Ekipler, mülkiyeti İzmit Belediyesine ait olan arazileri maksimum oranda kullanmaya ve ekip biçmeye devam ediyor. Sonbaharda hasadı yapılacak olan mısır tohumları ve şeker sorgumu hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara kış ayında hibe desteği olarak dağıtılacak.

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