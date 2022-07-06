İzmit Belediyesi, sembolik ücret ile 3 çeşit yemek hizmeti projesine hazırlanıyor

İzmit Belediyesi, dar gelirli vatandaşların yaşadığı mahallelerde sembolik ücret ile 3 çeşit yemek hizmeti projesine hazırlanıyor. Temmuz ayı meclis toplantısında gündeme alınan proje, plan ve bütçe komisyonunda alınacak kararın ardından uygulamaya geçecek.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz bir şekilde hizmet veren İzmit Belediyesi, düşük gelire sahip vatandaşlar için kanuni zorunluluk gereği sembolik olarak belirlenen ücret karşılığında 3 çeşit yemek hizmeti vermeyi hedefliyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Çetin Sarıca, “İzmit Belediyesi’nin aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriyor. Buradaki projemizde ise yeterli gelir seviyesinde olmayan ailelere sıcak yemek hizmetini sembolik ücretle verebilmeyi amaçlıyoruz. Bilindiği üzere mevzuat gereği bazı hizmetleri ücretsiz yapamıyorsunuz. Sosyal destek alma ihtiyacı olan hak sahipleri zaten ücretsiz alıyor. Bir de asgari geçimin sınırında kalmış ailelere de yapacağımız hizmete yasal statü kazandırmak amacıyla sembolik bir ücret belirledik” dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylama neticesinde proje, tartışılmak üzere plan bütçe komisyonuna havale edildi.