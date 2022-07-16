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İzmit Belediyesi, şehitler için helva ve cüz dağıttı

İzmit Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde, şehitleri anmak için vatandaşlara irmik helvası, cüz ve çikolata dağıttı.

KOCAELİ 16.07.2022, 10:52
İzmit Belediyesi, şehitler için helva ve cüz dağıttı

İzmit Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde, şehitleri anmak için vatandaşlara irmik helvası, cüz ve çikolata dağıttı.

İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümü vesilesiyle tüm şehitler için Fevziye Camii’nde vatandaşlara irmik helvası, cüz ve çikolata dağıtıldı. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler ve basın sözcüsü Cem Şakoğlu, koordinatör Ozan Aksu, STK ve esnaf masası koordinatörü Cem Serhat Dayanç, muhtar hizmet masası koordinatörleri Ali Filiz ve Turgay Oruç, cuma namazı sonrası vatandaşlara irmik helvası, cüz ve çikolata ikramında bulundu.

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