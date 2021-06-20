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İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’nde kayıt süresi 3 gün uzatıldı

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Bölümü’ne kayıt süresi pandemi sebebiyle 23 Haziran Çarşamba gününe kadar uzatıldı.

KOCAELİ 20.06.2021, 14:21
İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’nde kayıt süresi 3 gün uzatıldı

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Bölümü’ne kayıt süresi pandemi sebebiyle 23 Haziran Çarşamba gününe kadar uzatıldı.

Geleceğin İzmitli sanatçılarını keşfetmek ve Türk müziğine kazandırmak amacıyla İzmit Belediyesi, İzmit Belediyesi Sanat Merkezi bünyesinde Sanat Akademisi kurdu. Müzik Bölümü için vakit kaybetmeden çalışmalara başlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, dünyaca ünlü keman virtüözü Prof. Dr. Cihat Aşkın ile birlikte somut adımlar attı. Yeni yılla birlikte yüzlerce gencin yeteneğini açığa çıkarmak için mahalle mahalle taramalar gerçekleştirdi.

İzmit ilçesini de aşan yüzlerce başvurunun yapıldığı Sanat Akademisi Yetenek Taraması’nda adaylar müzikle ilgili yeteneklerini üç dakikalık performanslar şeklinde sergiledi. Müzik sanatının saygın ismi Prof. Dr. Cihat Aşkın ve alanlarında uzman eğitmenlerden sanat eğitimi almak isteyen yüzlerce genç arasından 89’u Sanat Akademisi’ne kayıt yaptırmaya hak kazandı. İzmit Belediyesi 18 Haziran Cuma günü sona eren kayıtları, pandemi sebebiyle mağduriyet yaşanmaması için 23 Haziran Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar uzattı.
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