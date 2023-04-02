İzmit Belediyesi Sanat Akademisi depremzede gençleri bekliyor

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi, deprem bölgesinden kente gelen 8-18 yaş arası çocuk ve gençler için müzik eğitimlerine başlıyor.

İzmit Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından bölgede ve kent merkezinde yaraları sarma çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, İzmit Belediyesi Sanat Akademisi depremzede ailelerin 8-18 yaş arası çocukları için müzik eğitimi verecek. Müzik eğitimlerine katılmak isteyen gençler, 9 Nisan tarihine kadar başvuru yapabilecek. İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Bölümünden eğitim almak isteyen çocuklar ve gençler 9 Nisan tarihine başvurularını tamamlayabilecekler.