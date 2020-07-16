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İzmit Belediyesi sağlık kiti dağıttı
İZMİT BELEDİYESİ, SANAYİ MAHALLESİ’NDE BULUNAN VATANDAŞLARA SAĞLIK KİTİ HEDİYE ETTİ.
KOCAELİ 16.07.2020, 17:49
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İzmit Belediyesi, Sanayi Mahallesi’nde bulunan vatandaşlara sağlık kiti hediye etti.
Koronavirüsle mücadele kapsamında tedbiri elden bırakmadan çalışmalarına gece gündüz devam eden İzmit Belediyesi, halkın yanında olmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi personeli tarafından kurulan 20 kişilik ekip Sanayi Mahallesi’nde tüm sokak ve caddelere yayılarak kapı kapı dolaştı. Kent esnafının ardından mahallelere kadar inen ekipler, içerisinde maske, dezenfektan, kolonya ve sabun gibi sağlık malzemelerinin yer aldığı sağlık kitini vatandaşlara hediye etti. Sağlık kitlerini alan vatandaşlar İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini iletti.
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