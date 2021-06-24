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İzmit Belediyesi personelleri aşılarını oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüse karşı başlatılan aşılama çalışmaları kapsamında İzmit Belediyesi personelleri aşılandı.

KOCAELİ 24.06.2021, 10:03
İzmit Belediyesi personelleri aşılarını oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüse karşı başlatılan aşılama çalışmaları kapsamında İzmit Belediyesi personelleri aşılandı.

İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık ekibi tarafından, İzmit Belediyesi Belsa Hizmet Binasında Covid-19 aşısı vurulmak isteyen personele aşı yapıldı. Covid-19 salgınıyla mücadelenin aşıyla mümkün olduğunu ancak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmaya devam edilmesi gerektiğini belirten sağlıkçılar, belediye çalışanlarının korunması açısından aşının önemine değindi. Pandemi dönemi boyunca sahada çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin aşı işlemleri, Gültepe Şantiyesinde gerçekleştirildi. Hizmet sektöründe çalışan ekipler, sağlık çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural ise pandemi süreci boyunca büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek hediyelerini takdim etti.
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