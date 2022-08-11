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İzmit Belediyesi, öğrencilere kırtasiye desteği sağlayacak
İzmit Belediyesi, yeni eğitim öğretim döneminde ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği sağlayacak.
KOCAELİ 11.08.2022, 15:32
İzmit Belediyesi, yeni eğitim öğretim döneminde ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği sağlayacak.
İzmit Belediyesi, sosyal hizmet uzmanlarınca yapılacak sosyo-ekonomik değerlendirmeler sonucu uygun bulunan ihtiyaç sahibi ailelere kırtasiye malzemesi desteği sağlayacak. Başvurular 15-26 Ağustos tarihleri arasında www.izmitkardeseller.com web sitesi üzerinden yapılacak. İzmit Belediyesi 5-9 Eylül tarihleri arasında Dost Eller Mağazası aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına sırt çantası, kurşun kalem, kırmızı kalem, uçlu kalem, uç, kalem, silgi, cetvel seti, çizgili defter, kareli defter, resim defteri, pastel boya, kuru boya, kalem kutusu malzemelerinden oluşan kırtasiye paketini ulaştıracak.