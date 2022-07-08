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İzmit Belediyesi mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlara çiçek ve cüz dağıttı

İzmit Belediyesi, arefe günü kabristan ziyareti yapan vatandaşlara ücretsiz servis imkanı sağlayarak mezarlıklara giden vatandaşlara cüz ve çiçek dağıttı.

KOCAELİ 08.07.2022, 17:00
İzmit Belediyesi mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlara çiçek ve cüz dağıttı

İzmit Belediyesi, arefe günü kabristan ziyareti yapan vatandaşlara ücretsiz servis imkanı sağlayarak mezarlıklara giden vatandaşlara cüz ve çiçek dağıttı.

İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı arefesinde kabristan ziyareti yapacak olan vatandaşlara çiçek ve cüz dağıttı. İzmit Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı arefesinde Asri Mezarlık, Bağçeşme Mezarlığı, Kabaoğlu Kent Mezarlığı, Kuruçeşme Hatipköy Mezarlığı, Alikahya Mezarlığı, Tavşantepe Mezarlığı ve Akmeşe Mezarlığı’nda vatandaşlara 10 bin çiçek ve 5 bin cüz dağıttı.

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