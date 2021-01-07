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İzmit Belediyesi Mecidiye Cemevi’ni yeniledi
İbadethanelerin bakım ve onarımı çalışmasını gerçekleştiren İzmit Belediyesi, bu kapsamda Mecidiye Mahallesi Cemevi’ni yeniledi.
KOCAELİ 07.01.2021, 13:35
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İbadethanelerin bakım ve onarımı çalışmasını gerçekleştiren İzmit Belediyesi, bu kapsamda Mecidiye Mahallesi Cemevi’ni yeniledi.İzmit Belediyesi, kent genelinde vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirdikleri ibadethanelerde bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren belediye ekibi, Mecidiye Mahallesi Cemevi’ni yeniledi. Vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirdikleri Mecidiye Cemevi’ne 60 metre kare halı döşeme çalışması yapıldı. Ayrıca çatı kaplama çalışması gerçekleştirilen cemevi, komple boyanarak daha bakımlı ve temiz bir görünüme kavuştu.
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