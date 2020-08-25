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İzmit Belediyesi lavanta bahçesinin bakımını aksatmıyor
İZMİT BELEDİYESİ, KARAABDÜLBAKİ MAHALLESİ’NDE KURDUĞU LAVANTA BAHÇESİNİN SULAMA VE BAKIMINI AKSATMIYOR.
KOCAELİ 25.08.2020, 14:54
İzmit Belediyesi, Karaabdülbaki Mahallesi’nde kurduğu lavanta bahçesinin sulama ve bakımını aksatmıyor.
İzmit Belediyesi, Karaabdülbaki Mahallesi lavanta bahçesindeki bakım çalışmalarına başladı. Yoğun tempo ile İzmit’in her köşesindeki park ve bahçeleri onaran, yabani otları tırpanla tek tek temizleyen İzmit Belediyesi, lavantaların bakımını da ihmal etmiyor. Mevsim şartlarına bağlı olarak sıcak hava nedeniyle lavanta alanının sık sık sulamasını yapan İzmit Belediyesi ekipleri, alanın genel temizliğini de atlamadan gerçekleştirdi. Hem görsel zenginliği ile hem de ekonomik olarak İzmit’in katma değerini yükseltecek lavanta bahçesinin düzenli bakımını sağlayan ekipler çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
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