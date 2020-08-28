İzmit Belediyesi kentteki canların hayatına dokunacak
İZMİT BELEDİYE BAŞKANI FATMA KAPLAN HÜRRİYET, VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE BİR ARAYA GELEREK KENTTE YAPILACAK ÇALIŞMALAR ÜZERİNE KONUŞTU.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Veteriner İşleri Müdürlüğü ile bir araya gelerek kentte yapılacak çalışmalar üzerine konuştu.
İzmit Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında alınan karar sonrası kurulan Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışmalarına başladı. Veteriner İşleri Müdürü olarak göreve başlayan Dr. Mehmet Çetinkaya ile sınavla işe giren Mustafa Engin ve Burak Yalgı kentte yapılacak hizmetler üzerine Başkan Hürriyet ile fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda kentte yapılması planlanan projeler üzerine konuşan Başkan Hürriyet, yeni kurulan Veteriner İşleri Müdürlüğü ile birlikte vatandaşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile el ele vererek daha çok sokak hayvanının yardımına koşacaklarını ve bu kentte yaşayan her canlının hayatına dokunacaklarını belirtti.
Veteriner İşleri Müdürlüğü ile sahipsiz sokak hayvanlarının yerinde tedavi edilmesi noktasında daha bilimsel yaklaşımlarla hızlı adımlar atılacak. Müdürlük, 7/24 hizmet verme anlayışıyla kentte bulunan tüm canlıların ihtiyacına karşılık verecek.
Öte yandan İzmit Belediyesinde yapılan yeni atamalar kapsamında kadrosu boş olan Strateji Geliştirme Müdürlüğüne Cemal Taki Şahan, Veteriner İşleri Müdürlüğüne Dr. Mehmet Çetinkaya, Yazı İşleri Müdürlüğüne kadrosu aynı müdürlükte bulunan Şaziye Marul, Şaziye Marul’dan boşalan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne eski Ruhsat Denetim Müdürü Hüseyin Demirkır, Hüseyin Demirkır’dan boşalan Ruhsat Denetim Müdürlüğüne ise Reyhan Erbayrak atandı.
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