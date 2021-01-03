İzmit Belediyesi ile ’baba buluşmaları’ başladı

İzmit Belediyesi ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğince, çocuk gelişimini desteklemek amacıyla geliştirilen geliştirilen ’Baba Buluşmaları’ başladı.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, babaların pandemi koşullarında da çocuklarının iyi olma halini desteklemeleri, çocuk gelişimi konusunda bilgilendirilmeleri, rol ve sorumluluk almalarını teşvik etmek amacıyla ’Baba Buluşmaları’ uygulamasını hayata geçirdi. Babaları, aile içinde demokratik ilişkiler kurma konusunda desteklemek amacıyla yürütülen, malzeme destekli ve çevrim içi bir uygulama olan Baba Buluşmalarına İzmit ilçesinde ikamet eden, 3-6 yaş ve 7-11 yaş arası çocuğu olan babalar katılım gösterebiliyor. AÇEV gönüllü eğitimcisi Muharrem Köse’nin rehberliğinde haftada bir gün görüntülü olarak gerçekleştirilen uygulama 3-6 yaş çocukları olan on babanın katılımıyla devam ediyor.

Uygulama kapsamında hanelere, çocukların gelişimini destekleyecek malzemeler (çeşitli oyunlar, kırtasiye malzemeleri vb.), çocuk kitapları, babaları çocuk gelişimi konusunda destekleyecek haftalık metinler ve çocuklarla birlikte gerçekleştirebilecekleri çeşitli etkinliklerden oluşan bir kutu gönderiliyor. AÇEV’in Baba Destek Programı gönüllüsü olan eğitimciler kutu içeresindeki malzemelerden ve içeriklerden babaların etkin bir şekilde yararlanabilmelerine rehberlik ediyor. Kutudan yararlanıp gruba katılan babalarla yaklaşık dokuz hafta boyunca, ellişer dakikalık on bir görüntülü buluşma gerçekleştiriliyor. Çevrim içi buluşmalar aracılığıyla, katılımcı babalarla, evlere gönderilen kutudaki bilgilendirme metinleri ve etkinlikler üzerinden paylaşımlar yapılıyor. Katılımcılara çevrim içi buluşmalarda kullanabilecekleri internet desteği de sağlanıyor.

3-6 yaş ve 7-11 yaş arası çocuğu olan babalarla gerçekleşen bu ücretsiz uygulamaya katılım için İzmit ilçesinde ikamet etmek, temel seviyede okuryazarlık becerileri ile internete erişebilen ve görüntülü bağlanabilen bir akıllı telefon sahibi olmak yeterli.